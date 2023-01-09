Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 января

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за октябрь;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за декабрь;
02:45 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за декабрь;
08:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за ноябрь;
08:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за ноябрь;
08:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за ноябрь;
10:45 мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь;
10:45 мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь;
13:10 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
13:10 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;
14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за декабрь;
17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
18:00 мск: Оптовые запасы в США за ноябрь, финал.