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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 января 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 9 января

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за ноябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за октябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за октябрь;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за декабрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за ноябрь;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за ноябрь;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за январь;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за ноябрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за ноябрь;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за ноябрь.

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