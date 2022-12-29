Курс доллара 71.9778   Курс евро 76.0765  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 декабря 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 19:11

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.7 млн барр.

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 23 декабря, вырос на 0.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 3.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.3 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США снизились на 3.5 млн барр. до 375.1 млн барр., оставаясь на минимальном уровне за период с начала 1984 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.2 млн барр. и составили 25.0 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.0 млн барр. в сутки в сравнении с 12.1 млн барр. на предыдущей неделе.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.3 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.51 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.39 млн барр.

Другие новости

вчера
20:29
ЦБ РФ продлил ряд мер поддержки для субъектов национальной платежной системы
вчера
20:19
РФ усиливает контроль за иностранными инвестициями в стратегические сектора - законы
вчера
20:14
Путин подписал закон о каботажных перевозках на территории РФ
вчера
19:53
РФ в 2022 г собрала подсолнечника меньше на 1,6%, сахарной свеклы больше на 1,3% - Росстат
вчера
19:11
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.7 млн барр.
вчера
19:07
НОВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА "ОТКРЫТИЕ" СФОРМИРОВАН 26 ДЕКАБРЯ, ИЗ ЕГО СОСТАВА ИСКЛЮЧЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАНКА РОССИИ - РЕГУЛЯТОР
вчера
18:53
Пасечник установил на 2023 год величину прожиточного минимума в ЛНР – документ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 30 декабря
вчера
18:25
Сотрудники Горьковского автозавода уйдут в корпоративный отпуск до 22 января
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.