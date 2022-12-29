Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.7 млн барр.

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 23 декабря, вырос на 0.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 3.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.3 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США снизились на 3.5 млн барр. до 375.1 млн барр., оставаясь на минимальном уровне за период с начала 1984 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.2 млн барр. и составили 25.0 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.0 млн барр. в сутки в сравнении с 12.1 млн барр. на предыдущей неделе.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.3 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.51 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.39 млн барр.