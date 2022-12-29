Число повторных обращений по безработице в США достигло 1.71 млн

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 декабря, выросло на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 225 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 216 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 221 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 декабря, увеличилось на 41 тыс. и составило 1.710 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.669 млн с 1.672 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 25.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.680 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 10 декабря, увеличилось на 91.5 тыс. и составило 1.62 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.18 млн.