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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 декабря 2022 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 18:12

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в ноябре снизился на 4%

Москва, 28 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в ноябре снизился на 4.0% по сравнению с октябрьским значением, достигнув 73.9.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.9%.

По сравнению с ноябрём 2021 года индекс упал на 37.8%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в ноябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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