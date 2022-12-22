Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре снизился на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.9% в октябре (пересмотрено с (-0.8%).

Аналитики прогнозировали снижение ноябрьского показателя на 0.5%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.