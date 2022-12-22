Число повторных обращений по безработице в США за неделю изменилось незначительно

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 декабря, выросло на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 216 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 221 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 214 тыс., пересмотрено с 211 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 6.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 221.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 декабря, сократилось на 6 тыс. и составило 1.672 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.678 млн с 1.671 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 30.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.657 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 3 декабря, уменьшилось на 49.1 тыс. и составило 1.54 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.14 млн.