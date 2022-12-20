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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 декабря

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за октябрь;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за январь;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за декабрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Платёжный баланс США за III квартал;

17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за май;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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