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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2022 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 16:37

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в ноябре уменьшилось на 11.2%

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в ноябре уменьшилось на 11.2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1342 тыс. в годовом исчислении против 1512 тыс. в октябре (пересмотрено с 1526 тыс.).

Аналитики ожидали, что в ноябре число выданных разрешений на строительство составит 1480 тыс.

По сравнению с ноябрём 2021 года число выданных разрешений сократилось на 22.4%.

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