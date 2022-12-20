Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 декабря

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за октябрь;
03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
03:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за ноябрь;
10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за ноябрь;
11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за декабрь;
12:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь;
12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за октябрь;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за ноябрь;
16:30 мск: Число закладок новых домов в США за ноябрь;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за октябрь;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за октябрь;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за декабрь.