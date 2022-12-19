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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 декабря

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за октябрь;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

03:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за ноябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за ноябрь;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за декабрь;

12:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за октябрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за ноябрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за октябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за октябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за декабрь.

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