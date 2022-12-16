Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 16 декабря

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за октябрь;
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за сентябрь;
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за декабрь, предварительно;
01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за декабрь, предварительно;
03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за ноябрь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, предварительно;
10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за ноябрь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за декабрь, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за декабрь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за декабрь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за декабрь, предварительно;
12:00 мск: Торговый баланс Италии за октябрь;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за декабрь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за декабрь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за декабрь, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за декабрь, предварительно;
13:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь;
13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за октябрь;
13:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;
13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, финал;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, финал;
13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;
16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за октябрь;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за октябрь;
16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за октябрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно.