Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в ноябре сократился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2% после его увеличения на 1.3% октябре.

По сравнению с ноябрём 2021 года розничные продажи выросли на 6.5%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в ноябре снизился на 0.2% после повышения на 1.2% месяцем ранее (пересмотрено с +1.3%).

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя базовых продаж на 0.2%.

По сравнению с ноябрём 2021 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 7.7%.