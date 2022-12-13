Годовая инфляция в США в ноябре составила 7.1%, реальная зарплата выросла на 0.5% к октябрю

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в ноябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0.3% после повышения на 0.4% в октябре.

По сравнению с ноябрём 2021 года потребительская инфляция в США выросла на 7.1% в сравнении с +7.7% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 7.3%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в октябре.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 6.0% в сравнении с +6.3% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 6.1%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в ноябре выросла на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевого изменения в октябре (пересмотрено с (-0.1%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 1.9%.