Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 декабря

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за декабрь;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за ноябрь;
09:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за III квартал, финальный отчёт;
10:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, финал;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за ноябрь;
10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за октябрь;
10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за октябрь;
11:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;
12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за ноябрь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за декабрь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за декабрь;
13:30 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;
13:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
13:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;
13:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;
14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за ноябрь;
14:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за сентябрь;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за ноябрь;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.