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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 декабря 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 декабря

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за декабрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за ноябрь;

09:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за III квартал, финальный отчёт;

10:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, финал;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за октябрь;

11:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за ноябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за декабрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за декабрь;

13:30 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

13:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

13:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

13:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за ноябрь;

14:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за сентябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за ноябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.

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