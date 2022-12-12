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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 декабря 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 12 декабря

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за IV квартал;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за октябрь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за ноябрь, предварительно;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за ноябрь;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь;

10:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за октябрь;

10:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

10:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за октябрь;

10:00 мск: ВВП Великобритании за октябрь;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за октябрь.

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