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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 декабря 2022 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 18:14

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в октябре вырос на 0.5%

Москва, 9 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в октябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в сентябре.

Аналитики прогнозировали увеличение октябрьского показателя на 0.8%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в октябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в сентябре (пересмотрено с +0.4%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в октябре составил 1.32 в сравнении с 1.21 годом ранее.

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