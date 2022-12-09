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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 декабря 2022 г.Рост индекса цен производителей США в ноябре пр...
вчера 16:35

Рост индекса цен производителей США в ноябре превысил прогноз

Москва, 9 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в ноябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в октябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с ноябрём 2021 года индекс PPI вырос на 7.4% в сравнении с +8.1% в октябре (пересмотрено с +8.0%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 7.2%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в ноябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в октябре (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали увеличение ноябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с ноябрём 2021 года индекс PPI core вырос на 6.2% в сравнении с +6.7% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 5.9%.

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