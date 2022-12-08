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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 декабря 2022 г. Число повторных обращений по безработице в С...
вчера 16:44

Число повторных обращений по безработице в США выросло до 1.67 млн

Москва, 8 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 декабря, выросло на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 230 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 230 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 226 тыс., пересмотрено с 225 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 230 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 ноября, выросло на 62 тыс. и составило 1.671 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.609 млн с 1.608 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 43.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.582 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 19 ноября, сократилось на 83.9 тыс. и составило 1.28 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.95 млн.

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