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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 декабря 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:36

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.2 млн барр.

Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 2 декабря, сократился на 5.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 5.3 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 6.2 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.82 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США снизились на 2.1 млн барр. до 387.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.4 млн барр. и составили 23.9 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.2 млн барр. в сутки в сравнении с 12.1 млн барр. на предыдущей неделе.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6.4 млн барр., запасы бензина увеличились на 5.9 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 3.6 млн барр.

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