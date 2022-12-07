Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 декабря

Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Торговый баланс Китая за ноябрь;

03:30 мск ВВП Австралии за III квартал;

03:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за ноябрь;

08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за октябрь;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за ноябрь;

10:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за ноябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за октябрь;

10:45 мск Торговый баланс Франции за октябрь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за октябрь;

13:00 мск ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за III квартал, финальный отчёт;

16:30 мск Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, финал;

16:30 мск Расходы на рабочую силу в США за III квартал, финал;

18:00 мск Заявление Банка Канады;

18:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

23:00 мск Объём потребительского кредитования в США за октябрь;

N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.