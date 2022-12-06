Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 декабря

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Торговый баланс Китая за ноябрь;
03:30 мск ВВП Австралии за III квартал;
03:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за ноябрь;
08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за октябрь;
09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за ноябрь;
10:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за ноябрь;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за октябрь;
10:45 мск Торговый баланс Франции за октябрь;
12:00 мск: Розничные продажи в Италии за октябрь;
13:00 мск ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;
13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за III квартал, финальный отчёт;
16:30 мск Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, финал;
16:30 мск Расходы на рабочую силу в США за III квартал, финал;
18:00 мск Заявление Банка Канады;
18:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
23:00 мск Объём потребительского кредитования в США за октябрь;
N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.