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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 декабря 2022 г.Розничные продажи в еврозоне в октябре сократил...
вчера 13:04

Розничные продажи в еврозоне в октябре сократились на 1.8%

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в октябре сократился на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.8% в сентябре (пересмотрено с 0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1.7%.

В годовом выражении объём розничных продаж в октябре сократился на 2.7% по сравнению со снижением на 2.6% согласно прогнозам аналитиков. В сентябре объём розничных продаж сократился на 0.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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