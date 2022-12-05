Розничные продажи в еврозоне в октябре сократились на 1.8%

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в октябре сократился на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.8% в сентябре (пересмотрено с 0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1.7%.

В годовом выражении объём розничных продаж в октябре сократился на 2.7% по сравнению со снижением на 2.6% согласно прогнозам аналитиков. В сентябре объём розничных продаж сократился на 0.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.