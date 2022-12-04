Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 5 декабря

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;
04:45 мск Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за ноябрь;
11:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за ноябрь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, финал;
11:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, финал;
12:30 мск Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за декабрь;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, финал;
13:00 мск Розничные продажи в еврозоне за октябрь;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за октябрь;
17:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за ноябрь, финал;
18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за октябрь;
18:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за ноябрь;
N/A мск Заседание министров финансов еврозоны.