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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 декабря 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 5 декабря

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;

04:45 мск Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за ноябрь;

11:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за ноябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, финал;

11:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, финал;

12:30 мск Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за декабрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, финал;

13:00 мск Розничные продажи в еврозоне за октябрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за октябрь;

17:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за ноябрь, финал;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за октябрь;

18:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за ноябрь;

N/A мск Заседание министров финансов еврозоны.

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