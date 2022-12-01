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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 декабря 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 2 декабря

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за ноябрь;

03:30 мск Розничные продажи в Австралии;

04:30 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

05:40 мск Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за октябрь;

10:00 мск Цены на импорт в Германии за октябрь;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за октябрь;

10:45 мск Отчёт по исполнению госбюджета Франции за октябрь;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за ноябрь;

13:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за сентябрь;

16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за ноябрь;

16:30 мск Уровень безработицы в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за ноябрь;

16:30 мск Уровень безработицы в США за ноябрь;

16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за ноябрь;

16:30 мск Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля.

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