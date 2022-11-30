Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 1 декабря

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за октябрь;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;

06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за декабрь;

10:00 мск Розничные продажи в Германии за октябрь;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь;

10:30 мск Индекс потребительских цен в Швейцарии за ноябрь;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за ноябрь;

11:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за ноябрь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за ноябрь;

11:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за ноябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за ноябрь, финал;

11:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за ноябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь, финал;

12:00 мск Уровень безработицы в Италии за октябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за ноябрь, финал;

13:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за октябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за ноябрь;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за октябрь;

16:30 мск Личные расходы потребителей в США за октябрь;

16:30 мск Личные доходы потребителей в США за октябрь;

16:30 мск Производительность труда в Канаде за III квартал;

17:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;

17:30 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за ноябрь, финал;

18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за ноябрь;

18:00 мск Расходы на строительство в США за октябрь;

18:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за ноябрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

23:00 мск Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

N/A мск Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за ноябрь.