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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 ноября 2022 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
сегодня 16:29

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре выросло на 127 тыс.

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в ноябре выросло с учётом сезонных колебаний на 127 тыс., что стало минимальным показателем с января 2021 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 197 тыс.

В октябре число рабочих мест увеличилось на 239 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в ноябре сократилось на 51 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 246 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) снизилось на 68 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 213 тыс., в сфере производства и строительстве уменьшилось на 86 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 2 декабря.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в ноябре на 200 тыс. после расширения на 261 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 3.7%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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