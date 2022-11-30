Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 30 ноября

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за сентябрь, предварительно;
03:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за сентябрь;
03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за октябрь;
03:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за октябрь;
04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за октябрь;
04:30 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за октябрь;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за октябрь;
10:45 мск ВВП Франции за III квартал, предварительно;
10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за октябрь;
11:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF за ноябрь;
11:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
11:55 мск Изменение числа безработных в Германии за ноябрь;
11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за ноябрь;
12:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за октябрь;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;
16:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за ноябрь;
16:30 мск: ВВП США за III квартал, предварительно;
16:30 мск Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;
16:30 мск: Товарный торговый баланс США за октябрь;
16:30 мск Оптовые запасы в США за октябрь, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за ноябрь;
18:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за октябрь;
18:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за октябрь;
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:30 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
22:00 мск Бежевая книга ФРС США;
N/A мск Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, предварительно.