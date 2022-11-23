Курс доллара 60.6566   Курс евро 62.1774  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 ноября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 ноября

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за ноябрь, предварительно;

01:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за ноябрь, предварительно;

04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

04:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

11:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за ноябрь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, предварительно;

,

11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь, предварительно;

12:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, предварительно;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за ноябрь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, предварительно;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за октябрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за октябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно;

18:00 мск: Продажи новых домов в США за октябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Другие новости

сегодня
10:16
БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ В СРЕДУ РАСТУТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 7%, ПРЕВЫШАЯ $1350 ЗА ТЫС КУБОВ - ДАННЫЕ ICE
сегодня
10:10
ПУТИН НАЗВАЛ НЕПРИЕМЛЕМЫМ БЛОКИРОВАНИЕ ПОСТАВОК УДОБРЕНИЙ НУЖДАЮЩИМСЯ СТРАНАМ, КОТОРЫЕ РФ ГОТОВА БЫЛА ПРЕДОСТАВИТЬ БЕСПЛАТНО
сегодня
10:02
СИТУАЦИЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ УДОБРЕНИЙ ХОРОШО ИЗВЕСТНА, НО УРАЛХИМ РАБОТАЕТ УСПЕШНО, НЕСМОТРЯ НА ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПОНЫ СО СТОРОНЫ РЯДА СТРАН - ПУТИН
сегодня
09:33
Белорусские депутаты ратифицировали поправки в соглашение с РФ о перевалке нефтепродуктов
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 ноября
сегодня
08:54
Стоимость нефти слабо снижается в ожидании деталей о "ценовом потолке" для сырья из России
сегодня
08:02
ПОВТОР - Потолок цен на нефть из РФ может быть выше обсуждаемого интервала $40-60 за баррель - СМИ
сегодня
07:45
ПОВТОР - Эксперт: в 2023 году наиболее выгодно брать отпуск в марте, августе и октябре
сегодня
07:17
Росатом и Мьянма будут развивать не только атомную, но и ветро- и гидроэнергетику - посол
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.