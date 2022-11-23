Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 ноября

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за ноябрь, предварительно;
01:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за ноябрь, предварительно;
04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
04:00 мск Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
04:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;
11:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за ноябрь, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, предварительно;
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11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь, предварительно;
12:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, предварительно;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
12:30 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за ноябрь, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, предварительно;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за октябрь;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за октябрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно;
18:00 мск: Продажи новых домов в США за октябрь;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;
18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
22:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.