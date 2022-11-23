Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 ноября

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за ноябрь, предварительно;

01:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за ноябрь, предварительно;

04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

04:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

11:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за ноябрь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, предварительно;

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11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь, предварительно;

12:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, предварительно;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за ноябрь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, предварительно;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за октябрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за октябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно;

18:00 мск: Продажи новых домов в США за октябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.