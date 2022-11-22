Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 ноября

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за сентябрь;

10:00 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за сентябрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за сентябрь;

16:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за сентябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за сентябрь;

16:30 мск Розничные продажи в Канаде за сентябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за ноябрь;

18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за ноябрь.