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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 ноября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 ноября

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за сентябрь;

10:00 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за сентябрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за сентябрь;

16:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за сентябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за сентябрь;

16:30 мск Розничные продажи в Канаде за сентябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за ноябрь;

18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за ноябрь.

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