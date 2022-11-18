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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 ноября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 ноября

Москва, 18 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за сентябрь;

03:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за октябрь;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за октябрь;

11:30 мск Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за октябрь;

16:30 мск Индекс цен производителей Канады за октябрь;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за сентябрь;

18:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за октябрь;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за октябрь;

18:00 мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США.

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