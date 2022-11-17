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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 ноября 2022 г.Потребительская инфляция в еврозоне в октябре с...
сегодня 13:04

Потребительская инфляция в еврозоне в октябре составила 10.6%

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в октябре 2022 года вырос на 10.6% по сравнению с 10.7% согласно предварительным данными и прогнозом аналитиков.

В сентябре значение показателя составило 9.9%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в октябре вырос на 5% в годовом выражении, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В сентябре значение индекса составило 4.8%.

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