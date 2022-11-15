Рост индекса цен производителей США в октябре замедлился

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в октябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в сентябре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.4%.

По сравнению с октябрём 2021 года индекс PPI вырос на 8.0% в сравнении с +8.4% в сентябре (пересмотрено с +8.5%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 8.3%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.2% в сентябре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.3%.

По сравнению с октябрём 2021 года индекс PPI core вырос на 6.7% в сравнении с +7.2% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 7.2%.