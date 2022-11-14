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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 ноября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 ноября

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: ВВП Японии за IV квартал, предварительно;

03:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за сентябрь;

05:00 мск Объём инвестиций в основные средства в Китае за сентябрь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за сентябрь;

05:00 мск Уровень безработицы в Китае за сентябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за сентябрь, финальный отчет;

10:00 мск Индекс оптовых цен в Германии за октябрь;

10:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за октябрь;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за октябрь;

10:00 мск Средняя заработная плата в Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за сентябрь;

10:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за октябрь, финал;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за ноябрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за сентябрь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за III квартал, предварительный отчёт;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за ноябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за октябрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за октябрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за октябрь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за сентябрь;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за сентябрь;

N/A мск Саммит стран G-20.

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