Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 ноября

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: ВВП Японии за IV квартал, предварительно;
03:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за сентябрь;
05:00 мск Объём инвестиций в основные средства в Китае за сентябрь;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за сентябрь;
05:00 мск Уровень безработицы в Китае за сентябрь;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за сентябрь, финальный отчет;
10:00 мск Индекс оптовых цен в Германии за октябрь;
10:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за октябрь;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за октябрь;
10:00 мск Средняя заработная плата в Великобритании за сентябрь;
10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за сентябрь;
10:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за октябрь, финал;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за ноябрь;
13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за сентябрь;
13:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;
13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за III квартал, предварительный отчёт;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за ноябрь;
16:30 мск: Индекс цен производителей США за октябрь;
16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за октябрь;
16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за октябрь;
16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за сентябрь;
18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за сентябрь;
N/A мск Саммит стран G-20.