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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 ноября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 14 ноября

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

03:01 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за сентябрь;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за октябрь;

13:00 мск Объём промышленного производства в еврозоне за сентябрь;

13:00 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за сентябрь;

N/A мск Индекс оптовых цен в Германии за октябрь;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за октябрь.

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