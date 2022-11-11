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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 ноября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 14 ноября

Москва, 11 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

03:01 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за сентябрь;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за октябрь;

13:00 мск Объём промышленного производства в еврозоне за сентябрь;

13:00 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за сентябрь;

N/A мск Индекс оптовых цен в Германии за октябрь;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за октябрь.

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