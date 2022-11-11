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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 ноября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 ноября

Москва, 11 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за сентябрь;

10:00 мск Объём промышленного производства в Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, финал;

10:00 мск ВВП Великобритании за III квартал, предварительно;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за сентябрь;

10:00 мск ВВП Великобритании за сентябрь;

13:00 мск Экономический прогноз Еврокомиссии;

15:45 мск Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

18:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

18:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

20:30 мск Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

N/A мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR;

N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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