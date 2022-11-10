Курс доллара 61.2434   Курс евро 61.0037  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 ноября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 ноября

Москва, 10 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за сентябрь;

10:00 мск Объём промышленного производства в Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, финал;

10:00 мск ВВП Великобритании за III квартал, предварительно;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за сентябрь;

10:00 мск ВВП Великобритании за сентябрь;

13:00 мск Экономический прогноз Еврокомиссии;

15:45 мск Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

18:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

18:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

20:30 мск Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

N/A мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR;

N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

Другие новости

вчера
20:19
Российский рынок акций вырос в четверг, локомотивом выступили бумаги Сбербанка
вчера
19:45
Нефть дорожает после публикации статистики по инфляции в США
вчера
19:04
"Тинькофф" не стал добровольно возвращать пермяку 1,3 млн руб, заработанные на курсе
вчера
18:49
"Газпром" сохраняет курс на укрепление энергобезопасности России - компания
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 ноября
вчера
18:24
Пассажиропоток аэропорта "Пулково" за 10 месяцев достиг 15,5 млн человек
вчера
18:19
Власти КНР заявили о необходимости снизить влияние пандемии на экономическое развитие
вчера
17:45
Профицит внешней торговли Белоруссии по итогам 9 месяцев ожидается в рекордные $3,8 млрд
вчера
17:22
Национальный центр по цифровой криптографии создадут в РФ в конце 2022 г - начале 2023 г
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.