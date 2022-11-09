Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 ноября

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за сентябрь;
02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за октябрь;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за сентябрь;
04:30 мск Индекс цен производителей Китая за сентябрь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
07:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
08:00 мск Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за октябрь;
11:00 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
12:05 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
12:05 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
18:00 мск Оптовые запасы в США за сентябрь, финал;
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:30 мск Выступление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа;
21:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.