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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 ноября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 ноября

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за сентябрь;

02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за октябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за сентябрь;

04:30 мск Индекс цен производителей Китая за сентябрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

07:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

08:00 мск Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за октябрь;

11:00 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

12:05 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:05 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

18:00 мск Оптовые запасы в США за сентябрь, финал;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:30 мск Выступление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа;

21:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.

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