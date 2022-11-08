Курс доллара 60.9774   Курс евро 60.8231  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 ноября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 ноября

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за сентябрь;

02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за октябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за сентябрь;

04:30 мск Индекс цен производителей Китая за сентябрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

07:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

08:00 мск Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за октябрь;

11:00 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

12:05 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:05 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

18:00 мск Оптовые запасы в США за сентябрь, финал;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:30 мск Выступление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа;

21:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.

Другие новости

вчера
18:43
Путин: главная задача - свести к минимуму угрозу бедности в семьях с детьми
вчера
18:37
ГЛАВА МИНТРУДА РФ: В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА НАХОДИТСЯ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
вчера
18:34
ПУТИН: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА СТАБИЛЬНАЯ, БЕЗРАБОТИЦА НА МИНИМАЛЬНОМ УРОВНЕ - 3,9%
вчера
18:30
ЦБ РФ фиксирует стабилизацию ситуации на рынке депозитов
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 ноября
вчера
18:10
Фонд микрофинансирования Кубани выдал бизнесу почти 900 займов на 2,2 млрд руб в 2022 г
вчера
17:19
"Лаборатория Касперского" прекращает работу своего VPN в России
вчера
16:39
Рубль умеренно повышается днем в рамках спокойных торгов
вчера
16:06
Выручка авторов и сообществ во "ВКонтакте" в III квартале выросла в 1,9 раза
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.