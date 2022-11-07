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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 ноября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
07.11.2022 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 ноября

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за ноябрь;

02:30 мск Расходы домохозяйств Японии за август;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за август;

02:50 мск Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за октябрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за октябрь;

08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за сентябрь;

08:00 мск Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за III квартал, предварительно;

10:45 мск Торговый баланс Франции за сентябрь;

11:00 мск Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

11:15 мск Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

12:00 мск Розничные продажи в Италии за сентябрь;

12:00 мск Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

13:00 мск Розничные продажи в еврозоне за сентябрь;

14:00 мск Индекс оптимизма в малом бизнесе США за октябрь;

19:00 мск Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

N/A мск Выборы в Конгресс США.

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