Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 ноября

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за ноябрь;
02:30 мск Расходы домохозяйств Японии за август;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за август;
02:50 мск Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за октябрь;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за октябрь;
08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за сентябрь;
08:00 мск Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за III квартал, предварительно;
10:45 мск Торговый баланс Франции за сентябрь;
11:00 мск Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
11:15 мск Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
12:00 мск Розничные продажи в Италии за сентябрь;
12:00 мск Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
13:00 мск Розничные продажи в еврозоне за сентябрь;
14:00 мск Индекс оптимизма в малом бизнесе США за октябрь;
19:00 мск Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
N/A мск Выборы в Конгресс США.