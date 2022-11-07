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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 ноября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 7 ноября

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Торговый баланс Китая за октябрь;

02:30 мск Торговый баланс Китая в долларах США за октябрь;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за октябрь;

09:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за октябрь;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за сентябрь;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за ноябрь;

22:00 мск Объём потребительского кредитования в США за сентябрь;

22:40 мск Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

22:40 мск Выступление президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз;

N/A мск Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

N/A мск Заседание министров финансов еврозоны.

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