Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 7 ноября

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Торговый баланс Китая за октябрь;
02:30 мск Торговый баланс Китая в долларах США за октябрь;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за октябрь;
09:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за октябрь;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за сентябрь;
11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за ноябрь;
22:00 мск Объём потребительского кредитования в США за сентябрь;
22:40 мск Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;
22:40 мск Выступление президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз;
N/A мск Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;
N/A мск Заседание министров финансов еврозоны.