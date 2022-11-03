Число повторных обращений по безработице в США составило 1.49 млн

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 октября, сократилось на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 217 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 218 тыс., пересмотрено с 217 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 218.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 октября, увеличилось на 47 тыс. и составило 1.485 млн. Показатель предыдущей недели оставлен без пересмотра на уровне 1.438 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 30 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.418 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 15 октября, выросло на 29 тыс. и составило 1.25 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.67 млн.