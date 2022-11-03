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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 ноября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 3 ноября

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за июль;

04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за октябрь;

10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за октябрь;

11:00 мск Изменение числа безработных в Испании за октябрь;

11:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

11:05 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

12:00 мск Уровень безработицы в Италии за сентябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за октябрь, финал;

13:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за сентябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за октябрь;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск Доклад Банка Англии о монетарной политике;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство в Канаде за сентябрь;

15:30 мск Торговый баланс Канады за сентябрь;

15:30 мск Торговый баланс США за сентябрь;

15:30 мск Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, предварительно;

15:30 мск Расходы на рабочую силу в США за III квартал, предварительно;

15:30 мск Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за октябрь, финал;

17:00 мск Объём фабричных заказов в США за сентябрь;

17:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за октябрь;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за октябрь.

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