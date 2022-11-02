ФРС США повысила ключевую ставку до 4.00% и подала сигнал о возможном замедлении будущих повышений

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 2 ноября 2022 года.

Недавние индикаторы указывают на умеренный рост расходов и производства. Рост рабочих мест был сильным в последние месяцы, уровень безработицы остался низким. Инфляция остаётся повышенной, отражая связанные с пандемией дисбалансы спроса и предложения, более высокие цены на продукты питания и энергоносители, а также расширившееся ценовое давление.

Война России против Украины вызывает огромные гуманитарные и экономические трудности. Война и связанные с ней события создают дополнительное восходящее давление на инфляцию и оказывают негативное влияние на глобальную экономическую активность. Комитет очень внимательно относится к инфляционным рискам.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3.75-4.00%. Комитет полагает, что текущее повышение целевого диапазона будет уместным и поможет добиться такого настроя монетарной политики, который будет достаточно ограничительным для возвращения инфляции со временем к 2%. В процессе определения темпов будущего повышения целевого диапазона Комитет примет во внимание кумулятивное ужесточение монетарной политики, отложенные эффекты, с которыми монетарная политика влияет на экономическую деятельность, инфляцию, экономические и финансовые условия. В дополнение Комитет продолжит сокращение своих вложений в казначейские облигации, агентские бонды и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги, как это описано в "Планах по сокращению размера баланса Федеральной резервной системы", опубликованных в мае. Комитет твёрдо намерен вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет готов скорректировать курс монетарной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии общественного здравоохранения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Барр; Мишель Боуман; Лаэл Брэйнард; Джеймс Буллард; Сьюзан Коллинз; Лиса Кук; Эстер Джордж; Филип Джефферсон; Лоретта Мейстер и Кристофер Уоллер.