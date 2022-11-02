ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 239 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в октябре выросло с учётом сезонных колебаний на 239 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 178 тыс.

В сентябре число рабочих мест увеличилось на 192 тыс. (пересмотрено с 208 тыс.).

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в октябре выросло на 25 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 218 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) сократилось на 4 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 247 тыс., но в сфере производства и строительстве уменьшилось на 8 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 4 ноября.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре на 190 тыс. после расширения на 263 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, повысится на 0.1 п.п. до 3.6%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.