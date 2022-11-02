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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 ноября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 ноября

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за сентябрь;

00:45 мск Уровень занятости в Новой Зеландии за II квартал;

00:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за II квартал;

02:50 мск Денежная база в Японии за октябрь;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за сентябрь;

03:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за сентябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за сентябрь;

10:45 мск Отчёт по исполнению госбюджета Франции за сентябрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за октябрь;

11:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за октябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, финал;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за октябрь;

11:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, финал;

12:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, финал;

15:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за октябрь;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

21:30 мск Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за октябрь.

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