Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 ноября

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за сентябрь;
00:45 мск Уровень занятости в Новой Зеландии за II квартал;
00:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за II квартал;
02:50 мск Денежная база в Японии за октябрь;
02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за сентябрь;
03:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за сентябрь;
10:00 мск: Торговый баланс Германии за сентябрь;
10:45 мск Отчёт по исполнению госбюджета Франции за сентябрь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за октябрь;
11:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за октябрь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, финал;
11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за октябрь;
11:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, финал;
12:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, финал;
15:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за октябрь;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;
21:00 мск Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 мск Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
21:30 мск Пресс-конференция председателя ФРС США;
N/A мск Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за октябрь.