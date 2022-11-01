Курс доллара 61.4275   Курс евро 60.9668  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости1 ноября 2022 г.Индекс PMI Manufacturing США за октябрь пересмо...
вчера 16:51

Индекс PMI Manufacturing США за октябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за октябрь пересмотрен в сторону повышения, составив 50.4 против 49.9 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс вернулся к уровням выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра

В сентябре значение индекса составило 52.0.

Другие новости

вчера
17:09
Расходы на строительство в США в сентябре выросли на 0.2%
вчера
17:08
Компонента занятости индекса ISM Manufacturing США в октябре выросла
вчера
17:07
Индекс ISM Manufacturing США в октябре снизился
вчера
17:07
На программу капремонта учреждений образования в Москве заложено 5 млрд руб в бюджете-2023
вчера
16:51
Индекс PMI Manufacturing США за октябрь пересмотрен в сторону повышения
вчера
16:44
Официальный курс доллара на среду - 61,43 руб, евро - 60,97 руб - ЦБ РФ
вчера
16:30
МИШУСТИН НАЗНАЧИЛ ЗАМГЛАВЫ МИНЦИФРЫ РОССИИ ГРИГОРИЯ БОРИСЕНКО И ЕВГЕНИЯ ФИЛАТОВА - ДОКУМЕНТЫ
вчера
16:12
РФ ОБСУЖДАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО В ИРАНЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ МОЩНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 100 МВТ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ - КАБМИН
вчера
16:03
Рубль днем стабилен, немного прибавляет к доллару и теряет к евро
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.